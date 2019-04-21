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إصابة «البشير» بجلطة دماغية ويضرب عن الطعام

عرب وعالم

البشير
البشير

محمد فضل- متابعات

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جلطة دماغية

قالت وكالة الأناضول التركية، نقلاً عن مصادر طبية خاصة لم تسمها، إن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة.

وأضاف المصدر وهو أحد المشرفين على علاج البشير، أن حالته الصحية بعد العلاج من الجلطة مستقرة الآن، لكن حالته النفسية تتدهور باستمرار.

وتابع المصدر ذاته الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته عن طريق المحاليل الوريدية بالقوة".

ويشهد السودان، حاليًا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.


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