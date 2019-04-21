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رباعية مُذلة لمانشستر يونايتد أمام إيفرتون

الرياضة

ايفرتون ومانشستر يونايتد
ايفرتون ومانشستر يونايتد

أمير سعد

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مانشستر يونايتد

المصريون

إيفرتون

سقط فريق مانشستر يونايتد أمام إيفرتون، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بتلك النتيجة يرتقى إيفرتون للمركز السابع برصيد 49 نقطة، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة في المركز السادس، كما أصبح حلم الشياطين الحمر مهددًا في بلوغ دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بعدما ابتعد عن أرسنال وتشيلسي أصحاب المركزين الرابع والخامس بفارق نقطتين، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج للبطولة الرفيعة في الموسم الجديد.

شهدت المباراة تفوقًا واضحًا لأصحاب الملعب منذ الدقيقة الأولى وجاء الهدف الأول مبكرًا عن طريق ريتشارليسون في الدقيقة 13 بتسديدة رائعة وسط دفاع مانشستر يونايتد، قبل أن يضيف جيلفى سيجوردسون الثاني من صاروخ في الدقيقة 28 لينتهى الشوط الأول بثنائية نظيفة.

ولم يتغير أى شىء مع انطلاق الشوط الثاني واستمر تفوق إيفرتون بتسجيل الهدف الثالث عبر المدافع لوكاس دين من تسديدة قوية تابعها دى خيا حارس الشياطين الحمر تسكن مرماه دون أن يحرك ساكنا فى الدقيقة 56.

واندفع لاعبو مانشستر يونايتد بحثا عن تقليص الفارق لكن ثيو والكوت أحبط الضيوف بهدف رابع من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 64، لتنتهى المباراة بفوز أصحاب الملعب 4/0.

وحقق مانشستر يونايتد رقمًا سلبيا بعدما استقبل 48 هدفًا فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزى حتى الآن، وهو أكثر موسم تهتز فيه شباك الشياطين الحمر فى البريميرليج.


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