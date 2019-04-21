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"الأسد وظريف" يدينان قراري ترامب حول الجولان

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جدد الرئيس السوري بشار الأسد - في مستهل لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف- إدانة سوريا للخطوة الأمريكية غير المسئولة ضد الحرس الثوري الإيراني.
وأكد أنها "تأتي مكملة للسياسات الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي يمكن اعتبارها أحد عوامل عدم الاستقرار الرئيسية في المنطقة".
وقال بيان صدر عن الرئاسة السورية: إن وزير الخارجية الإيراني "شجب قرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالجولان السوري المحتل.
وأشار إلى أن هذا القرار لا يمكن فصله عن قراريها حول القدس والحرس الثوري، وهو يدل على فشل سياسات واشنطن في المنطقة، وضعف الإدارة الأميركية، وليس العكس".
وشهد اللقاء تبادلًا للآراء حول متغيرات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الأسد أن التمسك بالمبادئ والمواقف الوطنية، ووضع مصالح الشعب كأولوية، كفيل بحماية أي بلد، والحفاظ على وحدته، والوقوف في وجه أي مؤامرة خارجية يمكن أن تستهدفه.

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