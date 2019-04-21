» البنك الزراعي يبرم تسويات بقيمة 1.06 مليار جنيه

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أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك تمكن من إبرام تسويات مديونيات غير منتظمة (متعثرة) بلغت حوالي 1.060 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين أي 9 أشهر.
وأوضح بيان صادر عن البنك أن تسوية المديونيات تمت في إطار مبادرة البنك المركزي للعملاء المتعثرين، وتطبيق البنك للسياسة الجديدة في معالجة الديون المتعثرة.
يشار، إلى أن البنك المركزي قرر وقف العمل بمبادرة العملاء المتعثرين التي أقرها نهاية العام الماضي، واستثنى البنك الزراعي في ظل ارتفاع حجم مديونية العملاء المتعثرين لديه.
وأضاف القصير، أن عدد العملاء الذين استفادوا من المبادرة تجاوز أكثر من 13 ألف عميل، حيث بلغت المديونيات التي تمت تسويتها فى إطار مبادرة البنك المركزى للعملاء المتعثرين 929 مليون جنيه لعدد 11.404 آلاف عميل بالإضافة لمعالجة البنك مديونيات 1912 عميلًا بقيمة 131 مليون جنيه.

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