» البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

21 أبريل 2019 - 04:48 م



استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 804.45 مليار جنيه وسط أحجام تداول متدنية.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14838.63 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 654.51 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1672.36 نقطة. وانخفضت أحجام التداول على الأسهم بشكل ملحوظ لتسجل 291.78 مليون جنيه.

