» فاروس: "الصندوق" يدعم "المركزي" في سياسة التشديد النقدي

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قال بنك الاستثمار "فاروس" فى مذكرة بحثية، إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى يسير في مساره الصحيح مع استيفاء جميع معايير الأداء والأهداف الإرشادية في نهايتي يونيو وديسمبر 2018، عدا مستهدف شهر يونيو حول الدين العام.
وأشار، إلى أن صندوق النقد يدعم توجه البنك المركزي إبقاء وضع سياسة التشديد النقدي حتى يتم استرجاع اتجاه التضخم المعاكس. وأضاف أن الصندوق يرى أن وضع الاقتصاد الكلي المصري تطور بشكل ملحوظ.
وأشار، إلى أن رؤية الصندوق مازالت إيجابية، وأن مصر قادرة على السداد وتحمل الصدمات، بشرط الاستمرار في تطبيق السياسات المتفق عليها حسب الاتفاق.
وشدد، على اعتزام البنك المركزي الانتقال تدريجيًا إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة المرتبط بالتضخم على المدى المتوسط.

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