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منطقة صناعية جديدة للمستثمرين في "أكتوبر" خلال عام

الحياة السياسية

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هيئة التنمية الصناعية

عصام الشربيني

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تعتزم هيئة التنمية الصناعية إقامة منطقة صناعية جديدة بالسادس من أكتوبر (أكتوبر الجديدة)، وفقا لما أكده مجدى غازى، رئيس الهيئة.
قال غازي: إن مساحة المرحلة الأولى من المنطقة تبلغ نحو 500 فدان، وتشمل أنشطة صناعية متنوعة، مؤكدا بدء أعمال الترفيق بالمنطقة قريبا، تمهيدا لطرحها على المستثمرين خلال عام.
وأضاف، خلال لقائه جمعية شباب الأعمال أن الهيئة بصدد طرح 15 مليون متر مربع "أراضٍ" صناعية مرفَّقة بعدة مدن هذا العام، و15 مليونا أخرى، العام المقبل.
وأوضح أن الهيئة أجرت عدة إصلاحات مهمة على المستوى التشريعى لخدمة الصناعة والتيسير على المستثمرين، منها تطبيق قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية.
وأشار إلى أن قانون نقل ولاية الأراضى الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، رغم أهميته الكبيرة، وما يحمله من تيسيرات وانعكاسات إيجابية على التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، فإنه لم يتم تفعيله على الوجه الأكمل حتى الآن، حيث يرتبط التفعيل بجهات أخرى.
 وطالب الجمعيات ومجتمع الأعمال بالدعم والمساندة من أجل تطبيق القانون، وتوحيد جهة تعامُل المستثمر على الأراضى الصناعية التى طالما كانت أكبر التحديات أمام المستثمر الصناعى.
وأوضح أن الهيئة لم ولن تسعى للتربح من الأراضى الصناعية بأى شكل من الأشكال، حيث يتم الطرح طبقا لسعر تكلفة المرافق الفعلية.

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