«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام كارديف

21 أبريل 2019 - 04:35 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمباراة كارديف سيتي، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي "البريميرليج".

وجاء تشكيل ليفربول ضد كارديف سيتي كالتالي:





ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بعدما تغلب أمس على توتنهام بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الاتحاد"، علماً بأن مانشستر سيتى يمتلك مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد والمحدد لها الأربعاء المقبل بملعب "أولد ترافورد".