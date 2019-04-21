  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:09 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وكارديف

هجوم إرهابي على مركز الزلفي

فيديو يوثق لحظة الهجوم الإرهابي في السعودية

السيسي ومحمود عباس

«السيسي»: سنقطع الطريق على محاولة فصل الضفة عن القطاع

منة فضالي

منة فضالي ترد على«صورها الفاضحة»: «مكنتش في وعيي»

امم افريقيا

تعرف على شروط التطوع في أمم أفريقيا 2019

الأرصاد

الأرصاد: طفس مائل للبرودة واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

ترامب

"الأسد وظريف" يدينان قراري ترامب حول الجولان والحرس الثورى

البورصة

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

لحظة تفجير كنيسة سانت أنطوني

شاهد.. لحظة تفجير كنيسة سانت أنطوني في سريلانكا

السعودية

غرامة مالية على المرتديات "زى غير محتشم" بالسعودية

عن سعادة رئيس الجامعة

وجهة نظر

كاتب
كاتب

د.محمد يوسف الزيات

أخبار متعلقة
#

غضب برلماني من رئيس جامعة القاهرة بسبب «مفاجآت شهر إبريل»

#

الوضع دقيق.. الغنوشي يلتقي " السبسي الابن"

#

رئيس الزمالك: انتظروا الفضيحة الكبرى

#

رئيس جامعة الأزهر يحذر طلاب قنا من الانسياق وراء الشائعات

مما لاشك فيه ان رئيس الجامعة منصب جليل , يفترض في شاغله الجدية والحرص علي تقاليد الجامعة ,اضافة الي ان يكون شغله الشاغل  رفع مستوي الخريج لينافس بجدارة في سوق العمل ويسهم بشكل فعال في تقدم البلاد والتغلب علي مشاكلها, ولقد اصابني الذهول عندما وجدت ان سعادة رئيس الجامعة يتبرع ب5% من الدرجات لمساعدة بعض الطلاب
مكافأة لهم علي تدني درجاتهم!,  نعم استطيع ان اتبرع بنسبة من دخلي لشخص ما , وهذا مالي اتصرف فيه بحريتي , اما ما فعله رئيس الجامعة من تبرع بدرجات لايملكها كي يعطي شهادة لمن لايستحقها فتلك اعجوبة الاعاجيب كان احري بنا ان نخفيها عن العالم كله, فهذه تصنف كمخفيات بالضرورة, اضف الي هذا وبقدر اقل طريقة اعلان هبات اخري للطلاب اراها تصلح في عرس في قرية نائية ولاتصلح في مخاطبة شباب نعول عليه الكثير في بناء البلاد, بالتأكيد ماحدث هو عمل استفزازي للمجتمع ككل ولا ادري هل الضمير الجمعي  للجامعات المصرية يمكن لها ان يقبل ويتقبل هذا السلوك وهذه التصرفات؟ يبدو ان طريق الانحدار طويل ، والسؤال الان ماذا لو كان طه حسين بيننا الان  (كان رئيسا لجامعة الاسكندرية) وسمع بما فعله رئيس جامعة القاهرة, هل كان سيسارع بالاستقالة  ام سيسلك سلوكا اخر؟
د.محمد يوسف الزيات 
جامعة الفيوم


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو
» "الأسد وظريف" يدينان قراري ترامب حول الجولان والحرس الثورى
» البورصة تخسر 6 مليارات جنيه
» مصرع رضيعة بطريقة بشعة في كرداسة
» اتفاق "طلعت مصطفى وجي.بي.أوتو وهيرميس" على إطلاق شركة تمويل عقارى
» 500 ألف جنيه الحد الأقصى لرسوم توثيق ميزانيات الشركات
» فاروس: "الصندوق" يدعم "المركزي" في سياسة التشديد النقدي
» البنك الزراعي يبرم تسويات بقيمة 1.06 مليار جنيه
» «الرقابة المالية» تتيح لشركات السمسرة "الوساطة في العقود الآجلة"
» عامل يقتل زوجته ضربًا بجنزير حديد فى الدقهلية
» شاهد.. لحظة تفجير كنيسة سانت أنطوني في سريلانكا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:32 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان