"واتساب" سيمنعك من التقاط " Screen Shot " من المحادثات قريبًا

21 أبريل 2019 - 04:21 م



كشف تطبيق "واتساب" المملوك لشركة "فيسبوك" عن عدد من المميزات الجديدة، أبرزها منع الآخرين من أخذ لقطة شاشة "سكرين شوت Screen Shot" للمحادثات مع الأصدقاء.

وتهدف هذه الميزة إلى حماية خصوصية المستخدمين، كاختيار يساعد "واتساب" على معالجة المشكلات المتعلقة بالحرب الإلكترونية ونشر المعلومات الخاطئة، مع ملاحظة أن ميزة حظر لقطة الشاشة لن ?تعمل إلا عندما تصل ميزة مصادقة بصمات الأصابع لمستخدمي أندرويد.

كما ذكر موقع WABetaInfo ، فإن إعداد Fingerprint Lock سيمنع المستخدم من التقاط لقطات للمحادثات ما لم يتم تعطيل القفل، وعند تمكين مصادقة بصمة الإصبع ضمن إعدادات الأمان في WhatsApp ، سيعرض التطبيق الرسالة التي مفادها أن تمكين الإعداد سوف يحجب لقطات الشاشة.

وعلى صعيد آخر ووفقًا لما نشره موقع Timesofindia الهندي، فإن التحديث الجديد سيوفر واجهة جديدة لـ Doodle UI ، وهي شاشة تعديل الصور والتي تتيح للمستخدمين إضافة ملصقات ورسومات إبداعية ورموز تعبيرية إلى الصورة قبل إرسالها

