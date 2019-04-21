» اتفاق "طلعت مصطفى وجي.بي.أوتو وهيرميس" على إطلاق شركة تمويل عقارى

21 أبريل 2019 - 04:09 م



وقعت مجموعة طلعت مصطفى، وشركة جي بي كابيتال المتخصصة في خدمات التمويل غير المصرفي والتابعة لشركة جي بي أوتو، والمجموعة المالية هيرميس فاينانس – ذراع التمويل غير المصرفي التابع للمجموعة المالية هيرميس القابضة، اتفاقية ثلاثية؛ لإنشاء شركة تقدم منتجات التمويل العقاري.

وقال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في مؤتمر صحفي، إن شركة التمويل العقاري ستعمل على توفير منتج عقاري بتقسيط طويل المدى وأسعار تنافسية بما يتناسب مع القدرات الشرائية للأسرة المصرية.

وأضاف أن الشركة الجديدة ستقدم التمويل العقاري للوحدات القائمة بمشروعات مجموعة طلعت مصطفى الحالية والمستقبلية.

ومن المتوقع أن يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 150 مليون جنيه بشكل مبدئي، وأن تتم زيادته في مرحلة لاحقة إلى 250 مليون جنيه مع نمو أعمال الشركة.

