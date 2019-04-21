السيسي يقر قانون الدفع غير النقدي

21 أبريل 2019 - 03:48 م

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتم نشره بالجريدة الرسمية، ليصبح ساريا من اليوم.

ومن المقرر أن تعدل الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره.

ويعتبر القانون أهم الخطوات التنفيذية لتعميم الدفع الإلكتروني، وتقليل تداولات الكاش منذ تدشين المجلس الأعلى للمدفوعات عام 2015.