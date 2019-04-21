  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:18 م
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يسعى لصدارة هداف "البريميرليج" الليلة

السعودية

غرامة مالية على المرتديات "زى غير محتشم" بالسعودية

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز بدون جمهور

المغامسى

المغامسى: "لم يكن هناك خلافة عثمانية حتى تعود"

الرئيس السيسي

السيسى: هجوم سريلانكا يستهدف الإنسانية كلها

الدكتور محمد معيط

"المالية" تزف بشرى سارة عن الرواتب بمناسبة الأعياد

المستشار نبيل صادق النائب العام

النائب العام يدلي بصوته فى الاستفتاء على الدستور

انفجار سريلانكا

انفجار ثامن في سريلانكا والحكومة تعلن حظر التجوال

الأمن السعودي (أرشيفية)

إحباط هجوم إرهابي فى السعودية

الرئيس المصري والفلسطيني

3 أسباب وراء اجتماع الرئيس الفلسطينى بالسيسي

غرامة مالية على المرتديات "زى غير محتشم" بالسعودية

عرب وعالم

السعودية
السعودية

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بدء تصويت المصريين بالسعودية في الاستفتاء

#

نائب يناشد الأحياء فرض غرامة على صانعي المطبات العشوائية

#

غرامة مالية كبيرة على «الشحات»

#

الاتحاد الاوروبى يفؤض عقوبة على جوجل

الدوري

الزمالك

ترك ال شيخ

بيراميدز

طبلطولة

كشفت النيابة العامة عن لائحة  المحافظة على الذوق بجدة، عن إصدار عقوبة على مرتديات الزى غير المحتشم  فى الأماكن العامة.

ونشرت النيابة فى بيان لها، الواجبات التي ترتبها لائحة المحافظة على الذوق العام تجاه مرتادي الأماكن العامة وعقوباتها، التي أقرها مجلس الوزراء في 4 شعبان الجاري، مؤكدة أنها تشمل وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورا أو إشكالا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

كما تتضمن الواجبات حظر الكتابة أو الرسم أو ما حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أو موجوداته أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصا به من الجهة المختصة، عدم السماح في الأماكن العام بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو أضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

ووصفت اللائحة الأماكن العامة، بأنه أي موقع مجانا أو بمقابل، الأسواق والمجمعات التجارية، الفنادق والمطاعم والمقاعي، المتاحف والمسارح ودور السينما، الملاعب ودور العرض، المنشآت الطبية والتعليمية، الحدائق والمنتزهات والأندية، الطرق والممرات والشواطئ، وسائل النقل المختلفة والمعارض.

وبينت اللائحة أنه يتم تصنيف المخالفات والغرامات المالية المقابلة لكل منها وفق جدول يعد لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

وحددت اللائحة غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف ريال للمخالفات المترتبة على أي من الأحكام الواردة في النظام، تضاعف في حال التكرار خلال سنة من المخالفة السابقة.

وتسري اللائحة بعد 30 يوما من تاريخ نشرها.

ووفر النظام ضمانات التظلم لمن صدرت بحقه غرامة مالية، أمام المحكمة الإدارية المختصة.

ودعت النيابة العامة، المواطنين والمقيمين، إلى أن يكونوا واعيين بأحكام اللائحة وعقوباتها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لحظة تفجير كنيسة سانت أنطوني في سريلانكا
» كيف تتخلص من مشاكل المعدة بخطوات بسيطة
» مليارديرة مشهورة تمول جماعة أمريكية للدعارة
» سميحة أيوب تكشف عن علاقتها بالأخوين سرحان
» إصابة 10 أشخاص بانقلاب سيارة في بنى سويف
» ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابول إلى 10 أشخاص
» الزمالك يطلب تأجيل لقاء «الإنتاج» بسبب الكونفدرالية
» "الباز" عن الاحتفال بالرقص: "سلو بلدنا كدا"
» الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لـ «دجلة»
» تعرف علي حالة طقس اليوم
» رمضان صبحي يطير إلى ألمانيا للكشف عن حجم إصابته

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان