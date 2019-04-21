"صلاح" يسعى لصدارة هداف "البريميرليج" الليلة

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يلتقي في تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره كارديف سيتي ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعي "صلاح" خلال لقاء اليوم للتسجيل للمباراة الثالثة على التوالى بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح أمام ساوثهامبتون وتشيلسي فى الجولتين الماضيتين ساعياً لمواصلة ممارسة هوايته المفضلة في زيارة شباك المنافسين أمام كارديف سيتي اليوم.

محمد صلاح سبق وتمكن من التسجيل فى ثلاث مباريات متتالية بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما زار شباك أندية ولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وأرسنال على التوالى.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 19 هدفاً مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

وستكون الفرصة سانحة أمام محمد صلاح للانفراد بصدارة قائمة الهدافين حال نجاحه بالتسجيل في مباراة اليوم.

في ذات الصدد، سيكون محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول على موعد مع إنجاز جديد حال نجاحه في التسجيل بمباراة اليوم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن محمد صلاح يحتاج لتسجيل هدف وحيد ليصبح ثالث لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يتمكن من تسجيل 20 هدفاً على الأقل فى موسمين متتاليين بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعد روبى فاولر فى موسمى 1994-1995 و1995-1996، والأوروجويانى لويس سواريز فى موسمى 2012-2013 و2013-2014.


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