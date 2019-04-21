البدوى يدلي بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

21 أبريل 2019 - 01:04 م

قال الدكتور السيد البدوي شحاتة عقب الإدلاء بصوته في التعديلات الدستورية إن المواطن المصري بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أصبح سيد قراره من خلال صندوق انتخابي نظيف يضمن نزاهة صوته وبالتالي فإن ذهاب جموع المواطنين في الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات يؤدي إلى نتيجة تعبر عن الأمة صاحبة السيادة سواء قبولاً أو رفضًا وهذا من أهم ركائز الديمقراطية أما الاكتفاء بإبداء الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتقاعس عن المشاركة فهذا لن يؤتي أي ثمار فالقرار الديمقراطي هو صندوق نظيف وتصويت سري وضمانات يكفلها الإشراف القضائي.

وطالب البدوي الناخبين بالمشاركة اليوم وغدًا وإبداء الرأي الذي يرونه وفقًا لقناعاتهم الوطنية.