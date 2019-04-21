والدة شهيد: "التعديلات الدستورية رجعتلي حق ابني"

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والدة الشهيد البطل أحمد حسين
والدة الشهيد البطل أحمد حسين

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أكدت والدة الشهيد البطل أحمد حسين، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تجلب حق الشهيد، قائلة: "النهاردة بداية الطريق للقصاص لشهدائنا، الشعب المصري نصرني وجاب لي حق ابني الشهيد".

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلة: "حسيت إن دم الشهداء الذي روى أرض مصر بأكملها لم يذهب هدرًا".

وتابعت: "عدم الموافقة على التعديلات الدستورية يتسبب في سقوط المزيد من الشهداء وعلى كل مصري التصويت في التعديلات الدستورية".

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