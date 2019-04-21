والدة شهيد: "التعديلات الدستورية رجعتلي حق ابني"

21 أبريل 2019 - 12:57 م

أكدت والدة الشهيد البطل أحمد حسين، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تجلب حق الشهيد، قائلة: "النهاردة بداية الطريق للقصاص لشهدائنا، الشعب المصري نصرني وجاب لي حق ابني الشهيد".

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلة: "حسيت إن دم الشهداء الذي روى أرض مصر بأكملها لم يذهب هدرًا".

وتابعت: "عدم الموافقة على التعديلات الدستورية يتسبب في سقوط المزيد من الشهداء وعلى كل مصري التصويت في التعديلات الدستورية".