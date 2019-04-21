بالفيديو.. وزيرة التضامن: "المشاركة فى الاستفتاء واجب وطني"

المغامسى: "لم يكن هناك خلافة عثمانية حتى تعود"
السيسى: هجوم سريلانكا يستهدف الإنسانية كلها
"المالية" تزف بشرى سارة عن الرواتب بمناسبة الأعياد
النائب العام يدلي بصوته فى الاستفتاء على الدستور
انفجار ثامن في سريلانكا والحكومة تعلن حظر التجوال
إحباط هجوم إرهابي فى السعودية
3 أسباب وراء اجتماع الرئيس الفلسطينى بالسيسي
انفجار سابع يهز عاصمة سريلانكا
زى جديد لـ«بيراميدز» أمام الزمالك
آل الشيخ: "هنخسر مباراة الزمالك والشناوي هيضيعنا"
إيمان هاني
عصر
فجر
03:57
شروق
05:26
ظهر
11:59
15:36
مغرب
18:32
عشاء
20:02