بالفيديو.. وزيرة التضامن: "المشاركة فى الاستفتاء واجب وطني"

21 أبريل 2019 - 12:41 م



طالبت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المصريين بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلة: "واجب عليكم تنزلوا في كل فرصة للتعبير عن رأيكم وللمشاركة في بناء الوطن".



وأضافت "والي"، خلال لقائها عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد: "سواء كان رأينا سلبيًا، أو إيجابيًا لازم ننزل كلنا ونعبر عن رأينا لأنه واجب وطني علينا".



وأوضحت أن المرأة المصرية دائمًا في خدمة وطنها وتتقدم صفوف الوطن، وتشارك في كل الاستحقاقات بفعالية وحماس.



يذكر أن وزيرة التضامن أدلت بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم بمدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بنين بالعجوزة.



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