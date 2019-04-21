  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:23 م
بحث متقدم
المغامسى

المغامسى: "لم يكن هناك خلافة عثمانية حتى تعود"

الرئيس السيسي

السيسى: هجوم سريلانكا يستهدف الإنسانية كلها

الدكتور محمد معيط

"المالية" تزف بشرى سارة عن الرواتب بمناسبة الأعياد

المستشار نبيل صادق النائب العام

النائب العام يدلي بصوته فى الاستفتاء على الدستور

انفجار سريلانكا

انفجار ثامن في سريلانكا والحكومة تعلن حظر التجوال

الأمن السعودي (أرشيفية)

إحباط هجوم إرهابي فى السعودية

الرئيس المصري والفلسطيني

3 أسباب وراء اجتماع الرئيس الفلسطينى بالسيسي

تفجيرات سريلانكا

انفجار سابع يهز عاصمة سريلانكا

بيراميدز

زى جديد لـ«بيراميدز» أمام الزمالك

تركي ال الشيخ ومرتضى منصور

آل الشيخ: "هنخسر مباراة الزمالك والشناوي هيضيعنا"

فقرات "الصوت والضوء" بالهرم وفيلة مجانا فى عيد تحرير سيناء

آخر الأخبار

الهرم
الهرم

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

رئيس الأركان يتفقد عناصر القوات المسلحة بشمال سيناء

#

المتحدث العسكري: القضاء على 7 إرهابيين فى شمال سيناء

#

تفاصيل مثيرة عن "شريف شيكات" منفذ هجوم" ستراسبورج"

قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إقامة عرض باللغة العربية بالمجان بجميع مناطقها بالهرم وأبو سمبل والكرنك وإدفو وفيله ، لجميع المصريين في 25 أبريل تزامنًا مع ذكرى الاحتفال الـ37 لعيد تحرير سيناء.

وأكد سامح سعد، رئيس الصوت والضوء، فى بيان له أن الشركة قررت إقامة عرض مجاني باللغة العربية لجميع المصريين بدعم من وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق بجميع المناطق الـ5 التابعة للشركة، تزامنًا مع ذكرى احتفالات تحرير سيناء، وتجسيدًا لروح الإصرار وعزيمة المصريين شعبا، مؤكدًا أن المشاركة في تلك المناسبات الوطنية هو واجب وطني على كل المؤسسات المصرية للمشاركة فيها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مليارديرة مشهورة تمول جماعة أمريكية للدعارة
» سميحة أيوب تكشف عن علاقتها بالأخوين سرحان
» إصابة 10 أشخاص بانقلاب سيارة في بنى سويف
» ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابول إلى 10 أشخاص
» الزمالك يطلب تأجيل لقاء «الإنتاج» بسبب الكونفدرالية
» "الباز" عن الاحتفال بالرقص: "سلو بلدنا كدا"
» الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لـ «دجلة»
» تعرف علي حالة طقس اليوم
» رمضان صبحي يطير إلى ألمانيا للكشف عن حجم إصابته
» لماذا تعاطف المغاربة مع شاب حاول سرقة بنك؟
» متعب يصدم جماهير الأهلي بحديثه عن عبدالله السعيد

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان