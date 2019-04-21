"البطران" تتفقد لجان مدرسة "الصفا والمروة" وتشيد بسير التصويت

21 أبريل 2019 - 12:11 م

تفقدت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عددًا من اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية، ومدى إقبال المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري وإبداء آرائهم في التعديلات الدستورية من خلال عملية الاقتراع السري المباشر.

وقالت "البطران": إن مصر تشهد عرسًا ديمقراطيًا من خلال مشاركة المواطنين في أداء واجبهم الوطني والمساهمة في اختيار مستقبلهم، فقد حرص الجميع من مختلف الأعمار على الإقبال لأداء واجبهم الوطني منذ الساعات الأولى ونتوقع زيادة الأعداد مع نهاية اليوم والمتزامن مع خروج المواطنين من أشغالهم.

وتابعت: رصدنا عدد من الأرقام خلال تفقدنا لجان مدرسة الصفا والمروة ومنها 380 صوتا في لجنة 38 و250 صوتا في لجنة 40 و180 صوتا في لجنة 41 و350 صوتا في لجنة و180 صوتا في لجنة 44 و230 صوتا في لجنة 39.

وأشادت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بحسن سير عملية التصويت وبكل التسهيلات المتوفرة من جانب المؤسسات والهيئات المعنية، وفي مقدمتهم الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات ووزارة الداخلية والدفاع والصحة والتعليم وكافة أجهزة الدولة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

يذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.