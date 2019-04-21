«طلاب القاهرة» يستنكر الهجوم على «الخشت»

21 أبريل 2019 - 12:02 م

استنكر اتحاد طلاب جامعة القاهرة، الهجوم الذى تعرض له رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، الأيام الماضية بسبب القرارات التى أعلن عنها خلال حفل الفنان محمد حماقى الأسبوع الماضى.

وأصدر الاتحاد بيانًا جاء فيه: "نتابع باستغراب شديد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الدكتور محمد عثمان الخشت، والتي لم نجد ما يبررها حيث إن ما قام به من إعلان لقرارات تصب جميعها في صالح طلاب الجامعة في جمع كبير استغله ليدخل البهجة والسرور علي قلوب أبنائه الطلاب وهم علي أعتاب موسم الامتحانات ومشارف انتهاء العام الدراسي".

واستكمل البيان "نشدد على أننا نؤيد وبشدة هذه القرارات التي تهدف في مجملها إلي مصلحة الطلاب، كما نُدين هذه الهجمة الشرسة ونُطالب رئيس الجامعة باستكمال مسيرة التنوير وألا يلتفت لمثل تلك المهاترات فجامعة القاهرة دائما وأبدًا هي قلعة التنوير في مصر".

وتابع "نثمن بكل حب قرارات رئيس الجامعة خصوصًا إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصاريف شهر رمضان، ونشير إلى أن ما تم تداوله لم يكن يحمل من الدقة ما كان حيث أن هذه القرارات كانت نابعة من حِس أبوى ولم يكن لها أي هدف أو مغزي سياسي وأن هتاف رئيس الجامعة تحيا مصر هو هتاف وطني وليس هتاف سياسي ليقابل بمثل هذا الهجوم فهل أصبح حب الوطن سبب للهجوم والانتقادات، وهل أصبحنا نفتش في النوايا؟".