تفسير رؤية اعطاء الاخت سندوتش جبنة

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عبدالحي العسكري

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الخبز

الجبن

الرزق

الجبن الطري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،  رأت أختي أن شخصاً أعطاها سندوتش جبنة قريش فقامت بفرد قطعة الجبن في الخبز وأكلته وكان طعمه جميل، مع أنها في الأصل لا تحب الجبن. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كانت أختك عزباء فأكلها الجبن يدل على تزويجها، وإن كانت متزوجة وهى حامل الآن فقد ترزق ولداً إن شاء الله، والجبن يدل أيضاً على زيادة الرزق والراحة والسنة الخصبة والبركة فى العمر وأكلها الجبن مع الخبز فإن كانت تعانى من مشاكل صحية فسوف تعافى وتشفى قريباً إن شاء الله، وربما دل أكل الجبن مع الخبز على أنها قد تمر بمرحلة فيها تقتير. والجبن بمفرده اليابس منه رزق فى سفر، والجبن الطرى رزق فى حضر وقد يكون كثيراً. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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