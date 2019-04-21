تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي بالعجوزة

21 أبريل 2019 - 11:52 ص

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته، إداريًا لجلسة 25 مايو المقبل.

وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة, عن أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت الذئاب البشرية "على رحيم" 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن شعبان 19 سنة "عامل" من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية.

وحاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامي.

واعترف المتهمون تفصيلاً بارتكابهم الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم بمسرح الحادث وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وما تم ضبطه آثار مادية وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة وما انتهت إليه تقارير مصلحة الطب الشرعي بان سبب الوفاة إسفكسيا الخنق.