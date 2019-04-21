والي تدلي بصوتها في الاستفتاء وتدعو المصريين للمشاركة

21 أبريل 2019 - 11:52 ص

أدلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصوتها في الاستفتاء على تعديلات الدستور، اليوم الأحد، في لجنتها الانتخابية بمدرسة الأورمان بشارع المتحف الزراعي.

ودعت والي في تصريح لها، الشعب المصري إلى النزول للمشاركة في التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن المشاركة واجب وحق لكل المصريين.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس السبت، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.