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الإثنين.. طقس بارد على الوجه البحرى ولطيف بالجنوب

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وزارة الداخلية

السياحة

وزارة السياحة

أفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن غدًا الإثنين من المتوقع أن يكون الطقس مائلاً للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

وتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا بالقاهرة فالعظمى هي 23 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 والصغرى 14، وسوهاج العظمى 25 والصغرى 9، وقنا العظمى 26 والصغرى 8، شرم الشيخ 25 والصغرى 15، والأقصر 28 والصغرى 13، وأسوان العظمى 29 والصغرى 14.

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