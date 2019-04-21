"المالية" تزف بشرى سارة عن الرواتب بمناسبة الأعياد

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رواتب

المالية

أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيها المحول على البنوك والخاصة بشهري أبريل ومايو من العام الجاري.

قال بيان للوزارة إنه من المقرر صرف رواتب وأجور شهر أبريل الجاري بدءًا من غدٍ الإثنين بمناسبة قرب حلول موسم الأعياد، كما أن تعليمات الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2019، بشأن تبكير موعد الصرف تضمنت أيضًا مد موعد صرف باقي مستحقات الأجور والمرتبات تيسيرًا على العاملين بالدولة.

وتستمر عمليات الصرف من 8 مايو إلى 12 مايو المقبل في حالة تأخر بعض الجهات في عملية الصرف، حيث إن التعليمات السابقة تقصر عملية صرف المتأخرات على الفترة من 8 إلى 10 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق ونظرًا لأن يوم 10 مايو موافق يوم الجمعة وهي عطلة أسبوعية.

وأضاف البيان أنه بالنسبة لمرتبات وأجور شهر مايو تقرر تبكير مواعيد الصرف لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو المقبل بدلًا من الموعد المعتاد وهو 24 إلى 28 من الشهر.

وأكدت وزارة المالية أن هذه التيسيرات تأتي حرصًا من وزارة المالية على انتظام سير العمل بالجهات الإدارية للدولة وأيضا تفعيلا لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS ) ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى (GPS ) حتى يطبق بأعلي كفاءة وفاعلية.

وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بتعليمات تقديم مواعيد صرف المرتبات والأجور.


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