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شيخ الأزهر: لا أتصور آدميًا يستهدف الآمنين يوم عيدهم

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أدان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الهجمات الإرهابية الدموية التي شهدتها سيرلانكا صباح اليوم في عدد من الكنائس والفنادق، بالعاصمة "كولومبو" ومحيطها، وذلك خلال الاحتفال بقداس عيد الفصح، وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا ومئات المصابين.

وقال شيخ الأزهر في تغريدة نشرت على الحساب الرسمي للأزهر الشريف على موقعي تويتر وفيسبوك: "لا أتصور آدميا قد يستهدف الآمنين يوم عيدهم، هؤلاء الإرهابيون تناقضت فطرتهم مع تعاليم كل الأديان"، كما دعا فضيلته لذوي الضحايا بالصبر وللمصابين بالشفاء العاجل".


 


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