ماى: حادث سريلانكا لا يجب أن يكرس الإيمان بالخوف

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نعت  تريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، ضحايا التفجيرات التي وقعت في سريلانكا، في عدد من الفنادق والكنائس تزامنًا مع عيد الفصح، وأسفرت عن مقتل نحو 180 شخصا.

وقالت ماى فى تغريدة  لها على تويتر: "إن أعمال العنف المرتكبة ضد الكنائس والفنادق في سريلانكا مروعة حقًا، وتعاطفي العميق مع جميع المتضررين في هذا الوقت المأساوي".

وأضافت: "يجب أن نقف معًا للتأكد على أنه لا ينبغي لأحد أن يكرس إيمانه بالخوف".

يذكر أنه وقع اليوم الأحد تفجير مروع بسريلانكا، استهدف 3 كنائس و3 فنادق، بالتزامن مع الاحتفال بقداس الفصح.

وكان مسئولو الشرطة والقطاع الصحي بسريلانكا قالوا: "إن تفجيرات وقعت في 3 كنائس و3 فنادق بسريلانكا في عيد القيامة، اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل نحو 180 شخصًا وإصابة أكثر من 400، بعد هدوء في الهجمات الكبرى منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام".

ووقع التفجيرات في كنيسة سانت سيباستيان في كاتوابيتيا شمالي كولومبو، واستهدفت أيضا 3 فنادق هي شانجراي-لا كولومبو وكينجسبري وسينامون جراند كولومبو.


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