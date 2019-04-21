تطور جديد ضد سيدة ذبحت ابن شقيق زوجها

21 أبريل 2019 - 11:19 ص

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيدة لاتهامها بذبح ابن شقيق زوجها، بسبب خلافات بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وذكرت التحقيقات أن والد الطفل والذي يعمل حارس عقار، اتهم زوجة شقيقه بقتل ابنه البالغ من العمر 6 سنوات، وأخفت جثته أسفل سلم العقار داخل برميل مياه.

وتبين من خلال التحريات، أن خلافات بين المتهمة وزوجها بسبب مقارنته الدائمة لها بزوجة شقيقه، فضلًا عن وجود خلافات على الميراث بين زوجها وشقيقه (والد الضحية)، دفعتها للانتقام وقتل الطفل.