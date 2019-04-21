انفجار سابع يهز عاصمة سريلانكا

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن انفجارًا سابعًا ضرب العاصمة السريلانكية كولومبو، بعد سلسلة التفجيرات التي وقعت اليوم، الأحد، واستهدفت 3 كنائس و3 فنادق تحتفل بعيد الفصح.