انفجار سابع يهز عاصمة سريلانكا

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أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن انفجارًا سابعًا ضرب العاصمة السريلانكية كولومبو، بعد سلسلة التفجيرات التي وقعت اليوم، الأحد، واستهدفت 3 كنائس و3 فنادق تحتفل بعيد الفصح. 

وأسفر الانفجار الأخير الذي استهدف فندقا رابعا في كولومبو منذ قليل، عن مقتل اثنين، وفقا لما أعلنته الشرطة. 

وكانت الانفجارات الست السابقة أسفرت عن سقوط 160 قتيلا ونحو 360 مصابًا في إحصائية متزايدة وفقا لوزارة الصحة السريلانكية. 

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