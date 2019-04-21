الوزير عن تطوير السكة الحديد: "أنا لسه محطتش إيدي في جيبي"

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المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير

إيمان هاني

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن التطوير الذي حدث في السكك الحديدية بالجهود الذاتية، وبدون أي تكلفة، قائلاً: "أنا معملتش حاجة، وجهت الإمكانيات، وشحنت همم العمال والموظفين فقط".

 وأضاف "الوزير"، خلال تقرير عرضه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب: "لحد دلوقتي لسه محطناش إيدينا في جيوبنا"، لافتًا إلى أن كل الكافيتريات والأكشاك في محطة مصر تعمل بشكل جيد.

وعقب أديب، قائلاً: "الوزير راجل مبيزهقش، لا يكل ولا يمل"، مضيفًا أنه من الطبيعي أن يكون هناك كشك جيد في محطة مصر، يخدم المواطنين، ويدر دخل، مقترحًا أن تتولى شركة استثمارية إدارة منطقة الأكشاك، ويكون للهيئة دخل محدد.

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