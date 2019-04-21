"الإسكان" تضخ مساحات استثمارية جديدة بالمشروعات التنموية

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أفاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق خلال العام الماضي 2018، على تخصيص 113 قطعة أرض بمساحة إجمالية نحو 2530 فدانًا في 24 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات تنموية وخدمية مختلفة.

وأضاف فى بيان له أن المشروعات المقرر إقامتها على تلك الأراضي تبلغ استثماراتها نحو 500 مليار جنيه، وتوفر 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بخلاف العائد المجتمعي بتوفير مزيد من الأنشطة الخدمية المميزة بالمدن الجديدة.

وتابع بأن الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على توفير الأراضي لتلبية الطلبات الاستثمارية، التي تؤدى إلى زيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، من خلال توفير الأنشطة السكنية والخدمية المميزة بها.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تتوزع الأراضى التي تم تخصيصها كالتالى: 35 قطعة أرض بأنشطة تعليمية (مدارس – تعليم عالى) بمساحة إجمالية 502 فدان، في 20 مدينة جديدة، و20 قطعة أرض بمساحة 1553 فدانًا بنشاط عمرانى متكامل، في 15 مدينة جديدة، و3 قطع أراضٍ بمساحة 18 فدانًا بنشاط نوادى، في 3 مدن جديدة، و11 قطعة أرض بمساحة 96 فدانًا بأنشطة طبية، في 7 مدن جديدة، و3 قطع أراضٍ بمساحة 34 فدانًا بأنشطة اجتماعية للمؤسسات والجمعيات غير الهادفة للربح، في 3 مدن جديدة، و25 قطعة أرض بمساحة 48 فدانًا بأنشطة تجارية وإدارية متنوعة، في 20 مدينة جديدة، و16 قطعة أرض بمساحة 278 فدانًا بأنشطة لوجيستية، في 12 مدينة جديدة.


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