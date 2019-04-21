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"الصحة" تناشد المواطنين التوجه لمقرات 100 مليون صحة

الحياة السياسية

100 مليون صحة
100 مليون صحة

متابعات حنان حمدتو

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وزارة الصحة

100 ملبيون صحة

نوهت وزارة الصحة بأنه على كل مواطن مصرى لم يخضع للفحص في مبادرة 100 مليون صحة حتى الآن، ضرورة  الاطمئنان على صحته والذهاب لأقرب مقر للحملة  لأنه لم يتبق سوى 9 أيام على انتهاء الحملة التي انطلقت منذ 7 أشهر.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 48 مليونا و362 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة مستمرة في مسح المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا، بتردد 3 ملايين و520 آلاف مواطن، تليها محافظة الشرقية بتردد 3 ملايين و516 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة 3 ملايين و913 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 2 مليون و548 ألف مواطن، ثم المنيا 2 مليون و288 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد مليون و474 ألف مواطن، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 155 ألفًا و143 مواطنًا.

وأوضح" مجاهد"، أنه تم الانتهاء من مسح 2 مليون و880 ألف طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ، والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.

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