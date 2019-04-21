قمة مصرية فلسطينية بالاتحادية بعد ظهر اليوم

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قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية"؛ لعقد قمة مباحثات بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

يذكر أن  الرئيس خلال الساعات الماضية اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.


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