» "الباز" عن الاحتفال بالرقص: "سلو بلدنا كدا"

21 أبريل 2019 - 10:08 ص



استنكر الإعلامي محمد الباز، غضب البعض من احتفال بعض السيدات بالرقص أمام لجان الاستفتاء علي الدستور قائلاً: "عزف المزمار البلدي، وتشغيل الأغاني، حدث أيضًا في الانتخابات الرئاسية السابقة.



وأضاف "الباز"، خلال تغطية خاصة، على فضائية "المحور"، احتفال المصريين بالرقص أمام الانتخابات يعصب أعداء مصر، معقبًا: "سلو بلدنا نحتفل بالرقص في أي مناسبة، الرقص حالة خاصة للمصريين لتعبير عن أفرحهم" .



وتابع: "الرقص في مصر مش عيب، ورقص السيدات أما اللجان جاء بسبب عدم شعورهم بالغربة، حاسين إن الشارع بتاعهم وملكهم، اللي مدايق مننا يعمل زينا".



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