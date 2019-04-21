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تقرير إنجليزي:

3 أسباب وراء اجتماع الرئيس الفلسطينى بالسيسي فى القاهرة

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سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة بالإنجليزية، الضوء على زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلي القاهرة، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ركز في اجتماعه الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، على التحديات والتطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية مؤخرًا، حسبما أعلن مجدي الخالدي، مستشار الرئيس الفلسطيني .

وقال "الخالدي" إن "عباس أطلع السيسي على آخر التطورات، وهي محاولات إنهاء القضية الفلسطينية من خلال إتمام "صفقة القرن" الأمريكية، بجانب الإجراءات التي سوف تتخذها الإدارة الإسرائيلية".

وكان قد وصل عباس إلى القاهرة، أمس السبت، في زيارة رسمية، التقى خلالها بنظيره المصري، وكان في استقباله في مطار القاهرة الدولي وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان وسفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح.

من المتوقع أن يحضر الرئيس الدورة الاستثنائية لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأحد، لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية. وبدوره، صرح المستشار الرئاسي لقناة إذاعة صوت فلسطين بأن "الاجتماع بين الزعمين استعرض أيضًا الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر بسبب أهميتها في المنطقة، خاصة بعد تولي السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي"، مضيفًا: "من المتوقع أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا نشطًا، إلى جانب الدول العربية، في التغلب على الأزمات التي تواجه القضية الفلسطينية".

وسوف يلقي عباس خطابًا في الجلسة حول التدابير المحتملة التي تعتزم القيادة اتخاذها لمواجهة المخاطر والتحديات الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي وإجراءات الإدارة الأمريكية ، بحسب المستشار الرئاسي.

وأوضح "الخالدي" أن هذه الإجراءات تشمل تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، فضلاً عن ذلك، سيناقش عباس مع وزراء الخارجية العرب تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطينية، لاسيما أن إسرائيل تحتجز الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية منذ حوالي شهرين.

واستطرد أن "الدول العربية كانت دائماً تقف إلى جانب "الشعب الفلسطيني وأيدت صمودها"، ولكن يتعين عليها الآن "تنفيذ هذه القرارات لدعم الموقف والقضية الفلسطينية في مثل هذه الأوقات الصعبة".

كما أكد أن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة في الاجتماع ويتحدث مباشرة إلى وزراء الخارجية، والتشاور معهم والاستماع إلى وجهات نظرهم.

وأردف أن "هناك نقاشًا داخليًا مستمرًا لوضع خطة عمل للفترة المقبلة تبدأ باجتماع وزراء الخارجية العرب، بما في ذلك العديد من الوفود الفلسطينية التي سيتم إرسالها إلى بلدان مختلفة تحمل رسائل توضح المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية".

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