  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:29 ص
بحث متقدم
تفجيرات سريلانكا

انفجار سابع يهز عاصمة سريلانكا

بيراميدز

زى جديد لـ«بيراميدز» أمام الزمالك

الشيخ إبراهيم رضا - أحد علماء الأزهر الشريف

"بقول للمصريين افرحوا وارقصوا ومتسمعوش كلام الإخوان"

تركي ال الشيخ ومرتضى منصور

آل الشيخ: "هنخسر مباراة الزمالك والشناوي هيضيعنا"

تفجيرات سريلانكا

ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى أكثر من 130 قتيلا

الشيخ خالد الجندى

الجندى: عن الاستفتاء: اللي مش هيشارك خاين

ليفربول

"صلاح" ورفاقه في مهمة ثقيلة خارج الديار اليوم

"الدولار" يتخطى حاجز الـ18 جنيهًا

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

الأهلي

نجم الأهلي يرحل .. ولن يستكمل الدوري مع الفريق

"علي ربيع" يترك "مسرح مصر"

تصرفات غير متوقعة من علي ربيع عقب تصريحات طليقته

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابول إلى 10 أشخاص

عرب وعالم

كابول
كابول

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 205

#

مقتل 10 أشخاص جراء هجوم مسلح في نيجيريا

#

ارتفاع حصيلة ضحايا "هجوم أوتريخت" إلى 3 قتلى

#

10 قتلى في هجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو


أعلن مسئولون بوزارة الداخلية الأفغانية ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة لهجوم وقع أمس السبت في كابول، إلى عشرة أشخاص، حيث توفى ثلاثة مدنيين آخرين متأثرين بجروحهم، طبقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي أن ثلاثة مدنيين، تعرضوا لإصابات في الهجوم توفوا مساء أمس السبت.

وأضاف رحيمي أن امرأتين وخمسة رجال من بين هؤلاء الذين لقوا حتفهم، بينما أصيب خمسة مدنيون آخرون.
وتابع رحيمي أن ثلاثة من أفراد الأمن لقوا حتفهم في الهجوم.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
كان الهجوم وقع حوالي الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة أمس السبت، بعد أن فجرت مجموعة من المسلحين متفجرات بالقرب من وزارة الاتصالات.


وذكرت وزارة الداخلية أن أربعة مسلحين آخرين تمكنوا من اقتحام مجمع الوزارة، مما تسبب في تبادل لإطلاق النار استمر عدة ساعات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. وصلة رقص لعجوز أمام لجنة بمصر الجديدة
» ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابول إلى 10 أشخاص
» الزمالك يطلب تأجيل لقاء «الإنتاج» بسبب الكونفدرالية
» "الباز" عن الاحتفال بالرقص: "سلو بلدنا كدا"
» الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لـ «دجلة»
» تعرف علي حالة طقس اليوم
» رمضان صبحي يطير إلى ألمانيا للكشف عن حجم إصابته
» لماذا تعاطف المغاربة مع شاب حاول سرقة بنك؟
» متعب يصدم جماهير الأهلي بحديثه عن عبدالله السعيد
» السبب الحقيقي لاستبعاد "صلاح" من قائمة الأفضل بانجلترا
» فنانة شهيرة: تورطت في جريمة تسيء لديني .. وندمت

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان