» ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابول إلى 10 أشخاص

21 أبريل 2019 - 09:56 ص





أعلن مسئولون بوزارة الداخلية الأفغانية ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة لهجوم وقع أمس السبت في كابول، إلى عشرة أشخاص، حيث توفى ثلاثة مدنيين آخرين متأثرين بجروحهم، طبقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.





وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي أن ثلاثة مدنيين، تعرضوا لإصابات في الهجوم توفوا مساء أمس السبت.





وأضاف رحيمي أن امرأتين وخمسة رجال من بين هؤلاء الذين لقوا حتفهم، بينما أصيب خمسة مدنيون آخرون.







وتابع رحيمي أن ثلاثة من أفراد الأمن لقوا حتفهم في الهجوم.







ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.







كان الهجوم وقع حوالي الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة أمس السبت، بعد أن فجرت مجموعة من المسلحين متفجرات بالقرب من وزارة الاتصالات.







