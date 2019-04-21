"بقول للمصريين افرحوا وارقصوا ومتسمعوش كلام الإخوان"

21 أبريل 2019 - 09:45 ص



عقب الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف على رقص بعض المواطنين أما لجان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية قائلاً: "إحنا اللي بدعنا الرقص قدام لجان الانتخابات، وأنا كعالم أزهري بقول للمصريين افرحوا وارقصوا واتبسطوا".



وأضاف "رضا"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن رجال ونساء المدينة عندما جاءهم الرسول خرجوا وغنوا وقالوا "طلع البدر علينا"، لافتا إلى أنهم شعروا أن حاميهم وصل.



وتابع: "متسمعوش كلام الإخوان هم يريدون تحريم كل شيء".



وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، صباح أمس السبت، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهى 22 أبريل الجاري- بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.



