آل الشيخ: "هنخسر مباراة الزمالك والشناوي هيضيعنا"

21 أبريل 2019 - 09:42 ص

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة نادري بيراميدز علي اللقاء المترقب بين فريقه وفريق الزمالك في بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "ماتش الزمالك صعب، التعادل حلو، مع إني حاسس إن بيراميدز هيخسر، والشناوي هيضيعنا".

وكان بيراميدز فاز على الأهلي بهدف دون رد سجله النجم البرازيلي كينو.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري بالتساوي مع بيراميدز برصيد 60 نقطة ولكن الأول يتفوق بفارق الأهداف.



