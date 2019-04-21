المصرى يصرف مكافآت الفوز على الزمالك استعدادًا للأهلى

21 أبريل 2019 - 09:42 ص

حفز مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، لاعبي الفريق بصرف مكافآت الفوز على نادي الزمالك، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الماضية من الدوري.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس الإدارة على مواصلة الفريق للنتائج الجيدة التي حققها مؤخرًا من أجل المحافظة على المربع الذهبي

في نفس السياق عقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالفوز على الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري لحسم المركز الرابع بشكل رسمي، وإمكانية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

ووعد «جلال» اللاعبين بمضاعفة المكافآت في حالة الفوز على الأهلي مطالبهم باستغلال الحالة السيئة التي يعشها الفريق الأحمر الفترة الأخيرة بالخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا والهزيمة أمام بيراميدز بالدوري.

وكان المصري حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، الخميس قبل الماضي، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري.