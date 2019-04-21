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بالفيديو.. عبد الحميد لـ"الديهي" : "اهدي و افتكر اللي حصلك"

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ظهر الإعلامي نشأت الديهي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة على الهواء أثناء تقديم برنامجه على الشاشة مجددًا بصحبة الإعلامي عمرو عبدالحميد، متفاعلا مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وطالب الإعلامي عمرو عبد الحميد، زميله الديهي بالتروي والهدوء حتى لا يتعرض لنفس الوعكة الصحية المفاجئة التي أصابته يوم الأربعاء الماضي، قائلا: "اوعدني متعليش صوتك أوي علشان ميحصلش اللى حصل يوم الأربعاء،اهدى شوية ، اهدي و افتكر اللي حصلك ، ليرد الديهي: "حاضر".

 و أضاف الديهي، :"أصعب شيء عندما يفقد الإنسان القدرة عن الكلام، حيث فقدت القدرة على الحديث، وكدت اسقط، وربنا ما يكتبها على حد، قضيت ليلة صعبة في العناية المركزة وحاليًا افضل، علاجي الوحيد هو الشغل".

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