ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى أكثر من 130 قتيلا

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تفجيرات سريلانكا
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تفجيرات سيرلانكا

تفجيرات سريلانكا

ارتفع عدد قتلى التفجيرات التي شهدتها سريلانكا، اليوم، إلى أكثر من 130 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 300 مصابا.

 ووقعت ستة انفجارات، الأحد، استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، وتقع إحدى الكنائس في نيغومبو إلى شمال كولومبو.

 وقالت وسائل إعلام سريلانكية أن انفجار الكنائس جاء خلال قداس عيد الفصح، فيما وقعت عدة انفجارات أخرى في كولومبو ومناطق أخرى من البلاد.

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