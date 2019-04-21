» تعرف علي حالة طقس اليوم

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد حالة الطقس علي جميع الأنحاء اليوم الاحد 21 ابريل 2019.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وتنشط الرياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.. كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 14 22

شبين الكوم 13 22

طنطا 14 22

دمنهور 14 21

الإسكندرية 15 20

بلطيم 15 20

مطروح 15 19

السلوم 15 19

سيوة 10 24

بورسعيد 14 20

دمياط 14 20

الزقازيق 13 23

الإسماعيلية 13 24

السويس 12 22

العريش 13 20

رفح 14 19

رأس سدر 14 25

نخل 07 19

نويبع 17 22

طابا 15 19

كاترين 07 12

الطور 18 24

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 16 25

مرسى علم 17 25

الفيوم 14 22

بنى سويف 14 22

المنيا 13 22

أسيوط 13 23

سوهاج 14 24

قنا 15 25

الأقصر 17 28

أسوان 18 29

أبوسمبل 16 27

الوادي الجديد 18 24

شلاتين 18 25

أبو رماد 18 24

حلايب 19 24

راس حدربة 19 23


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