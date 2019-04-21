أوريجينال ترافل: مصر وجهة المليارديرات هذا العام

21 أبريل 2019 - 09:27 ص

قالت شركة “أوريجينال ترافل”، التي تنظم رحلات لفاحشي الثراء، إن مصر هي الوجهة الأكثر زيارة من قبل المليارديرات العام الجاري، وفقًا لتصنيفها “أين يذهب المليارديرات في 2019″، والذي يستند على عدد الحجوزات والتغذية الراجعة والاستفسارات من العملاء.

وأضافت إميليا ستيورات، سفير العلامة التجارية لدى “أوريجينال ترافل”، لصحيفة “بيزنس انسايدر”، إنها تتوقع أن تتضاعف الحجوزات إلى مصر ثلاثة أضعاف العام الجاري، موضحة أن ما يجذب السائحين إلى الدولة هو ثراؤها بالمعالم التاريخية بجانب المنتجعات والفنادق الفاخرة.