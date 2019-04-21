عقبات جديدة بين المالية ومرسيدس

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متابعات - أمينة عبد العال

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شهد ملف النزاع الجمركي بين وزارة المالية ومرسيدس الألمانية، حول الأسعار الاسترشادية التي تطبقها الجمارك على سيارات الشركة المستوردة، عقبات جديدة أعادته إلى المربع الأول.

وقالت مصادر في تصريحات صحفية، إنه بعد إجراء عملية فحص مستندات الشركة عن طريق اتباع الطريقة الخصمية وجدت لجنة شكلتها وزارة المالية صعوبة في تطبيقها نتيجة وجود علاقة ارتباط بين شركاتها التابعة، مما يعني عودة ملف النزاع مع مرسيدس إلى لجنة فض المنازعات في وزارة الاستثمار لتحديد طريقة أخرى لإنهاء المنازعة.


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