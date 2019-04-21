"صلاح" ورفاقه في مهمة ثقيلة خارج الديار اليوم

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يلتقي في تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد فريق ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي مع نظيره كارديف سيتي، علي ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويسعي أبناء الألماني يورجن كلوب إى الحفاظ علي الصدارة وحصد الفوز السادس علي التوالي والاقتراب أكثر من حصد البطولة.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعد فوزه على بورتو البرتغالي بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما الاربعاء الماضي بملعب "الدراجاو" في "إياب" ربع نهائي المسابقة.

مهمة ليفربول في الخروج من مباراة اليوم بالنقاط الثلاث لن تكون سهلة، لاسيما وأن كارديف سيتي أنعش آماله في البقاء، عقب فوزه الثمين 2-0 على مضيفه برايتون الثلاثاء الماضي، حيث بات يبتعد بفارق نقطتين فقط عن مراكز الأمان.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 85 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بعدما تغلب أمس على توتنهام بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "الاتحاد"، علماً بأن مانشستر سيتي يمتلك مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد والمحدد لها الاربعاء المقبل بملعب "أولد ترافورد".

في ذات الصدد، سيكون محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول على موعد مع إنجاز جديد حال نجاحه في التسجيل بمباراة اليوم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن محمد صلاح يحتاج لتسجيل هدف وحيد ليصبح ثالث لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يتمكن من تسجيل 20 هدفاً على الأقل فى موسمين متتاليين بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعد روبى فاولر فى موسمى 1994-1995 و1995-1996، والأوروجويانى لويس سواريز فى موسمى 2012-2013 و2013-2014.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافى الدوري الانجليزي برصيد 19 هدفاً مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.


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