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رسوم جديدة تضعها "فودافون كاش".. تعرف عليها

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فودافون
فودافون

متابعات - أمينة عبد العال

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وضعت شركة “فودافون مصر” رسومًا جديدة لتحويل الأموال لمحفظة ذكية أخرى، وأقرت الشركة اعتبارًا من 19 أبريل الحالي تحصيل 2% عن تحويل الأموال من فودافون كاش لأي محفظة أخرى.

وقال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والخارجية بشركة “فودافون مصر” في تصريحات صحفية إن رسوم تحويل الأموال من فودافون إلى محفظة أخرى بفودافون تعدلت من 50 قرشًا إلى 1 جنيه للتحويل، أما رسوم التحويل من “فودافون” لمحفظة أخرى فزادت من 1% لـ2%، مبينًا أن ذلك يتزامن مع انتهاء مدة المبادرة الخاصة بدعم الشمول المالي والتي انتهت في 31 مارس الماضي، مع الحفاظ على رسوم السحب دون تغير.


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