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بنك القاهرة يطرح 400 مليون دولار في البورصة

مال وأعمال

البورصة
البورصة

متابعات - أمينة عبد العال

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يطلق بنك القاهرة أكبر طرح في البورصة منذ أكثر من 10 سنوات بقيمة تتراوح بين 300 و400 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري لنسبة تتراوح بين 20 و30% من رأسمال البنك، لترتفع معها تقديرات القيمة الإجمالية لبنك القاهرة من 1.35 إلى 1.5 مليار دولار.

وقال طارق فايد، رئيس البنك، إن 90% من الطرح سيخصص للاكتتاب العام سواء للمؤسسات والأفراد، في السوق المحلي وبورصة أوروبية، مضيفًا أنه يجرى الترتيب مع بنوك الاستثمار التي تدير عملية الطرح، لإنهاء الإجراءات الخاصة بعملية الترويج، من جانبه وأوضح حازم حجازي، نائب رئيس البنك، أن عملية الطرح لن تشهد تخصيص نسب مرتفعة من رأس المال لمساهمين إستراتيجيين، على أن يكون الحد الأقصى لأي مساهم من المؤسسات الدولية يتراوح بين 4 و7% حال طلبها حصة كبيرة في رأس المال، مؤكدًا أن الطرح الدولي سيكون عبر شهادات إيداع دولية ببورصة لندن، على أن يتم الترويج للطرح في أوروبا والخليج والولايات المتحدة الأمريكية لضمان تنوع كبير في المستثمرين المكتتبين في الطرح. كل ما جاء في المؤتمر الصحفي


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