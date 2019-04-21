واشنطن: صوت المصرى فى الخارج يساوى 4 أصوات المصرى في الداخل

21 أبريل 2019 - 09:10 ص

اعتبر ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن، أن صوت المصري في الخارج يساوي 4 أصوات المصري في الداخل؛ بسبب المعاناة التي يتكبدها الأول للوصول إلى مقر الانتخاب.

وأشار بمُداخلة مع قناة “TEN”، إلى وجود 5 مراكز اقتراع لتغطية 50 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر أن ذلك غير كافٍ، وطالب بزيادة المراكز للتيسير على المواطنين.

وفي سياق متصل أكد أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، أن المواطنين طلبوا من أعضاء البعثة الدبلوماسية الاطلاع على نصوص التعديلات الدستورية قبل الإدلاء بأصواتهم.

وأشار بمُداخلة مع قناة “Extra News ”، إلى ارتفاع إقبال الشباب والسيدات منذ اليوم الأول، وبعضهم وفد من مناطق بعيدة عن مقار الانتخاب بمسافات تصل إلى 300 و400 كيلومتر.