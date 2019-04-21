مكرم: الخليج يكتسح فى الاستفتاء

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أكدت نبيلة مكرم، وزير الهجرة، أن أعلى كتلة تصويتية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 للمصريين في الخارج في منطقة الخليج العربي، وتحديدًا بالمملكة العربية السعودية، حيث شهدت أكبر مشاركة تصويتية منذ يوم الجمعة الماضي، تليها الأردن.

وأشارت في مُداخلة مع قناة “Extra News”، إلى تواجد جميع شرائح المواطنين بمن فيهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، بخلاف التواجد الملحوظ للشباب.

جدير بالذكر أن  لجان الاقتراع في الخارج يوم الجمعة الماضي لمدة 3 أيام، وفي الداخل بدأت أمس لمدة 3 أيام كذلك.


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