» مفاجآت في قائمة ضحايا مقلب رامز جلال الجديد

21 أبريل 2019 - 07:57 ص

انتهى رامز جلال من تصوير حلقات برنامجه الجديد "رامز في الشلال" المقرر عرضه خلال رمضان المقبل على قناة MBC مصر.



ومن المقرر أن يظهر في البرنامج العديد من النجوم غير المتوقعين ، أبرزهم لويس فونسي مطرب الأغنية الشهيرة Despacito وشيرين رضا وعلي ربيع وحلا شيحة ومدحت شلبي وشيماء سيف وشهيرة ودنيا سمير غانم ومحمد أنور ورانيا يوسف وحسين الشحات ومصطفى خاطر وأحمد شوبير.



وتعتمد فكرة المقلب على ذهاب الضيف إلى رحلة في إندونيسا على متن قارب ليتفاجأ أن القارب يغرق ومن ثم يحاول الوصول لجزيرة قريبة لتظهر فيها "غوريلا" يتضح أنها رامز جلال.



